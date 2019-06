Eliana Michelazzo, la corteggiatrice di Uomini e Donne vittima di uno stalker

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eliana Michelazzo sarebbe vittima di stalking. La ex manager di Pamela Prati sarà presto ospite di Non’è la D’Urso, nella puntata di domani, per raccontare la sua vicenda.

Eliana Michelazzo chiede aiuto ai fan sui social

Sarebbe da diverso tempo che Eliana Michelazzo si trova ad essere minacciata da uno stalker. Su Instagram l’agente ha chiesto aiuto ai suoi fan, per ottenere supporto ma anche aiuti concreti per segnalare i profili dei malintenzionati.

Nel dettaglio, la donna avrebbe ricevuto dei messaggi di minacce da due soggetti, Massi514 e Lucianoverona. L’ipotesi è che dietro a questi due profili ci possa essere la stessa persona, probabilmente disturbata.

Infatti, le segnalazioni dei followers della Michelazzo lo hanno portato a chiudere il primo profilo, ma la persona sarebbe ritornata sotto mentite spoglie con il secondo.

L’aspetto più morboso riguarda quello che questo malintenzionato potrebbe fare ad Eliana Michelazzo. Come lei stessa ha confessato, il timore è che possano essere svelati i suoi dati sensibili, come indirizzo o numero di telefono. Ma in tanti sospettano già che possano presto circolare in rete materiali video o foto compromettenti della donna.