Elio: “PizzAut può funzionare in tutta Italia”

(Adnkronos) – “Quella di PizzAut è una grandissima idea e un’iniziativa che funziona. Il video e il jingle che abbiamo realizzato con Danone Italia sarà importante per l’apertura del nuovo ristorante che sarà inaugurato il 2 aprile a Monza. Il nostro obiettivo è far in modo che PizzAut si espanda e possa funzionare in tutta Italia”. Così Elio, storico leader della band Elio e le storie tese, in occasione della presentazione del lancio del video che vede lo storico jingle di Danette adattato su misura per PizzAut, la prima pizzeria gestita da ragazzi autistici.

Oltre al jingle Danone Italia contribuisce all’apertura del nuovo ristorante di Monza con una donazione in denaro. “Girare questo video insieme ai ragazzi di PizzAut è stato divertentissimo – conclude Elio – anche grazie alla collaborazione del grande Germano Lanzoni. Speriamo che piaccia anche a chi lo guarderà”.