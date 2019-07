Elisa Isoardi topless: l’ex di Salvini nuda e felice ignora haters e i baci tra il vicepremier e la Verdini

Elisa Isoardi non se la prende, anzi, rilancia a modo suo o semplicemente vive la sua vita senza occuparsi di quella del suo ex. E lo fa in topless.

Proprio così. Non è una risposta alla storia d’amore tra Salvini e la Verdini che, in questi giorni, viene immortalata dai baci hot tra i due al mare: ma è la voglia di rilanciarsi. E di farlo in libertà.

Elisa Isoardi si mostra in topless: la nota conduttrice decide di mettersi a nudo. Letteralmente parlando.

Elisa Isoardi topless: l’ex di Salvini nuda: single e felice, la conduttrice è a una svolta

Elisa Isoardi è in copertina su Gente. La showgirl è ‘nude look’: si fa immortalare in topless, mani sul seno, sorride e ignora gli haters sul web che la criticano per i presunti chili in più. Ecco lo scatto.

“E’ un momento buono, di serenità, di stabilità”, afferma. “Mi sento libera di fare ciò che voglio…” Non si può non pensare che il riferimento sia a Matteo Salvini, col quale ha rotto.

“Ho ripreso in mano la mia vita dopo un periodo personale non semplice”, continua. “Ho smaltito tre chili, gli altri due preferirei mantenerli, tonificando il corpo, perché rendono il mio viso più armonico, disteso. Non sono mai stata schiava né dello specchio né della bilancia, perché ho sempre puntato su ciò che va dal collo in su…”.