Elisabetta Canalis nuda in barca? (FOTO) Scatto hot fa impazzire i fan: ecco quale, cos’è successo e la verità

Uno scatto che finisce per lasciar tutti i followers senza fiato: Elisabetta Canalis fa ancora una volta centro e, nell’universo dei social, continua a non sbagliare un colpo stregando i fan.

Che cosa è successo? Semplice. In queste ore, la bellissima showgirl sarda si è concessa uno straordinario scatto molto hot, che ha lasciato senza parole i suoi fan. Una foto in cui la bella Canalis appare nuda in barca.

Ma è davvero così? Cosa c’è sotto? E quando e come è successo? E’ presto detto. Lo scatto, tra l’altro, parla da sé.

Elisabetta Canalis nuda in barca? (FOTO) Scatto hot fa impazzire i fan: ma c’è l’inganno. Ecco quale

Dunque Elisabetta Canalis si è fatta vedere nuda in barca? Lo scatto fa impazzire gli appassionati, ma c’è il trucco. Si nota, infatti, nella foto che alleghiamo qui in basso, un dettaglio che fa la differenza.

La foto ha inevitabilmente mandato su di giri i fan, e il profilo di Elisabetta Canalis è finito sotto la lente di ingrandimento. Una marea di accessi, like e spiate: ma la foto nuda, in effetti, non è poi così nuda come sembra. Ovvero?

Anche se il trucco, l’astuzia sì. Lo scatto social della ex velina Elisabetta Canalis, è di quelli molto scaltri. In primis, come si nota, la showgirl gioca con gli effetti luce e i chiaro scuri: proprio questo effetto, foto sott’occhi, spinge i fan a chiedersi se la bella Elisabetta sia vestita o no.

Davvero Elisabetta non indossa nulla? “Dove hai lasciato gli slip?”, si chiede qualcuno. In realtà, nella foto del profilo Instagram di Elisabetta Canalis, l’ex velina si mostra… senza mostrarsi.

Cioè, si trova in barca nel bel mezzo del mare: una foto che sembra mostrare un vero e proprio nudo di spalle, senza slip o costume, ma è una furbizia.

Catturando like a valanga, la Canalis in realtà ha giocato sui social: infatti a ben vedere il costume c’è, ma è di colore neutro, è aderente e il contrasto di luci e colori confonde il web. Dunque, niente nudo. Ma non di meno, un corpo bellissimo.