Elite 4: anticipazioni, data di uscita e trama della nuova stagione della serie Netflix

Elite 4 è stato confermato, la celebre serie Netflix avrà una quarta stagione e in molti già si domandano quando uscirà e quante puntate ci saranno. È ancora presto per fornire una data di uscita precisa per la nota produzione spagnola, la terza stagione di Elite è disponibile su Netflix Italia solo dallo scorso 13 marzo ed ora con l’emergenza Coronavirus tutte le produzioni cinematografiche sono bloccate e dunque non è chiaro quando aprirà il set della quarta stagione di Elite.

Elite 4: anticipazioni, attori e trama

In attesa di una data di rilascio tuttavia in rete sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni su “Elite 4“, nel finale di stagione di “Elite 3” buona parte degli studenti della scuola Las Encinas si sono diplomati, parliamo di Carla (Ester Expósito), Lucrecia (Danna Paola), Nadia (Mina El Hammani) e Polo (Álvaro Rico) mentre Samu (Itzán Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Rebe (Claudia Salas) e Valerio (Jorge López) sono stati rimandati per via di alcuni problemi sorti all’interno dell’istituto.

Lucrezia e Nadia riescono ad ottenere la borsa di studio e partono per la Columbia University. Con buona probabilità dunque all’interno della quarta stagione di Elite non ci saranno diversi personaggi che siamo stati abituati a vedere nelle precedenti stagioni tra cui appunto Lucrezia (Danna Paola) che proprio in questi giorni sul suo profilo Instagram scrive: “Lucrecia… sei arrivata grazie a un colpo di fortuna, che fortuna nel condividere con te costole e ombre, da quelle notti fredde di gennaio sognando a occhi aperti di uscire alle prime luci dell’alba, fino a oggi che non smetto di divertirmi e di imparare così tanto. Nessuno ci ha detto di no e ora siamo qui. Queen del drama & la padrona libertina”.

Elite 4: quali attori ci saranno nella nuova stagione

Tra gli altri attori che sembra non prenderanno parte a Elite 4 Ester Expósito (Carla) e Mina El Hammani (Nadia) che nel finale di Elite 3 abbiamo visto partire per studiare all’estero. Sembrano invece confermati Itzán Escamilla (Samu), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Claudia Salas (Rebe) e Omar Ayuso (Omar) che dovranno ripetere l’ultimo anno a Las Encinas. Nell’ultimo episodio di Elite 3, oltre a loro si vede anche Georgina Amorós (Cayetana) che questa volta assume il ruolo di addetta delle pulizie del liceo. Nel frattempo su suggerimento di Carla l’attore Jorge López (Valerio) è diventato l’incaricato nella gestione delle cantine e dunque molto probabilità continuerà a comparire anche in Elite 4.