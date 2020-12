Ellen Page diventa Elliot: “Da oggi chiamatemi così”

Ellen Page diventa Elliot Page: “Sono trans non binario, da oggi i pronomi per me sono lui/egli e loro”. L’attore ha fatto coming out con un lungo post su Instagram. 33 anni, una candidatura all’Oscar, una carriera brillante davanti. Alcuni anni fa aveva dichiarato di essere gay, nelle ultime ore un altro annuncio.

“Mi sento fortunata di potervelo dire – ha scritto sui social – Di essere qui. Di essere arrivata a questo punto della mia vita”. Elliot ha così espresso “estrema gratitudine per le persone che l’hanno appoggiato durante questo viaggio. Non posso cominciare a esprimere come è straordinario amare finalmente la persona che sono”.

Elliot Page ha dichiarato di sentirsi sollevato per aver trovato ilo coraggio di fare il secondo coming out. Poi ha ringraziato la comunità transgender: “Il coraggio e l’incessante lavoro per rendere il mondo un posto più inclusivo e compassionevole“, ha scritto l’attore.