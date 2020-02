Elodie: chi è, età, carriera, Instagram e vita privata della cantante di Sanremo 2020

Viene apprezzata da un numero di fan sempre più in crescita e vista come una tra gli artisti emergenti più promettenti: spesso i suoi brani piacciono anche a persone tra loro diametralmente diverse, e il suo modo di fare attira. Lei è Elodie. Ma chi è Elodie?

Elodie come sanno gli amanti della musica contemporanea è una protagonista della scena musicale italiana che, chiaramente, di recente, ha preso ad assumere una rilevanza maggiore quando è emerso il suo nome tra quelli partecipanti al Festival di Sanremo 2020 condotto, come sappiamo da Amadeus.

Cosa sappiamo su di Lei? Sulla sua carriera e vita privata? Quali sono le cose da sapere assolutamente su Elodie?

Elodie: chi è, anni, canzoni e vita privata

Anche se all’anagrafe si chiama Elodie Di Patrizi, tutti la conoscono come Elodie, e deve molto, se non moltissimo, ad Amici di Maria De Filippi.

Nonostante non abbia trionfato nell’edizione in cui esplose, la cantante romana Elodie si è fatta apprezzare, è stata subito molto amata e si è imposta per via di una qualità propria. Quale?

Un timbro di voce unico, definitivo, che la distingue. E la fa amare dal pubblico. Non è un caso se è già arrivata a tre album.

Ad ogni modo la cantante di Amici nasce a Roma il 3 maggio 1990: Elodie pensa in un primo momento di voler iniziare la carriera di modella, per poi andare addirittura a vivere a Lecce per coltivare un amore giovanile.

Lì, tra l’altro, prova per la prima volta a esibirsi come cantante, mostrando subito talento. E’ l’epoca dei talent: ci prova prima con X Factor e poi con Amici di Maria De Filippi, senza però riuscirci. Siamo nel 2009 e forse il sogno resterà tale.

Invece, nel 2015 ci riprova con il talent show di Canale 5 e riesce a entrare nel cast del Serale. Da lì, la svolta. Elodie fa apprezzare per le sue straordinarie doti vocali: arriva al secondo posto ma vince il premio della critica giornalistica.

Il primo album, Un’altra vita, prodotto da Fabrizio Moro e arrivato alla seconda posizione della classifica italiana (e disco d’oro).

Poi si lega artisticamente a Emma Marrone, autrice in parte del brano Tutta colpa mia con il quale Elodie debutta a Sanremo. E’ il 2017 e la cantante chiuderà all’ottavo posto. Successivamente pubblica l’omonimo album, il suo secondo.

Sentimentalmente, la sua storia racconta che durante l’edizione di Amici di Maria De Filippi, si innamora del concorrente Lele Esposito. La loro relazione si interrompe nel 2017, quando la cantante romana riabbraccia l’ex, dj Andrea Maggino. Anche questa relazione, pare, non stia andando benissimo, però.