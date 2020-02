Elodie: “Con Marracash non debbo spiegarmi, mi capisce”

Orgoglio romano, ‘nata ai bordi di periferia’ come tiene a sottolineare (ed ha ricordato sul palco dell’Ariston con la cover di Ramazzotti), ora Elodie vive con il cuore diviso a metà, la sua parte affettiva è infatti al Quartaccio – dove è nata e cresciuta, a Roma – mentre quella amorosa si trova invece a Milano, dove vive il ‘suo’ Marracash, rapper molto noto.

E ieri la giovane interprete di ‘Andromeda’ (canzone che Mahmood e Dardust hanno appositamente scritto per la sua voce), ieri sera ha raccontato a Daria Bignardi – ne ‘L’Assedio’ – di questo grandissimo sentimento che sta vivendo, soprattutto dopo aver sofferto tanto in termini sentimentali.

L’amore fra i due è sbocciato nel corso delle riprese per il video ‘Margarita’. “La cosa bella dell’incontro con Fabio – ha raccontato la cantante – è che per la prima volta riesco a confrontarmi con un uomo che mi capisce veramente. Non devo spiegarmi, non ho bisogno di farlo, lui mi capisce…”.

Max