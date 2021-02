Elon Musk ha invitato Putin su Clubhouse. Mosca: “Valuteremo”

Clubhouse è senza dubbio il social del momento. A fare “scalpore” è l’ultima trovata del visionario imprenditore Elon Musk, che ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a conversare sulla piattaforma. “Sarebbe un grande onore poterle parlare”, ha scritto in un tweet (in russo) il ceo di Tesla e Space X. Una proposta considerata “molto interessante” da Cremlino, che però prima deve “capire” di cosa si tratta. “Il presidente Putin non gestisce direttamente i social – ha detto il portavoce Dmitry Peskov – Dobbiamo capire cosa s’intende, in qualche modo gestire il tutto, e poi reagiremo”.

Lanciato nel 2020, in piena pandemia, in poco tempo tempo Clubhouse è stato scaricato da diversi utenti famosi che nelle “stanze sonore”, messe a disposizione dall’app, si scambiano messaggi vocali non registrati.

Il nuovo social non è esente da critiche. Secondo un rapporto dello Stanford Internet Observatory, l’app potrebbe avere delle falle nel sistema della privacy degli utenti. Le pecche sarebbero riconducibili a una società terza con sede a Shangai, Agora. “Abbiamo stabilito che il numero ID univoco di un utente – spiegano i ricercatori – viene trasmesso in chiaro e che Agora avrebbe probabilmente accesso all’audio grezzo degli utenti, fornendo potenzialmente accesso al governo cinese”.