Si fa un gran parlare della variante Delta, e della sua temibile contagiosità ma, di contro, non si spiega mi abbastanza che, ‘fortunatamente’, non è un problema che riguarda chi ha ricevuto due dosi di vaccini.

Ema: “I quattro vaccini autorizzati nell’Ue proteggono contro tutte le varianti, Delta inclusa”

Una protezione valida ed affidabile quella della ‘doppia’ vaccinazione, confermata anche dall’Agenzia Europea del Farmaco, secondo cui, “Sembra che i quattro vaccini autorizzati nell’Ue proteggano contro tutte le varianti del coronavirus Sars-CoV-2, inclusa la Delta”.

Ema: “Due dosi di vaccino proteggono contro la variante Delta, e rinforzano gli anticorpi”

Certo, non si capisce però come poter garantire la stessa efficacia (di qui probabilmente l’uso del condizionale: ‘forse’), fra le due somministrazioni ad esempio Pfizer, rispetto alla ‘mono’ di J&J, per altro notoriamente molto più inferiore in termini di percentuale, rispetto al primo, per efficacia.

Tuttavia l’Ema si è limitata a fa sapere che “I primi dati suggeriscono che due dosi di vaccino proteggono contro la variante Delta e che gli anticorpi derivanti dai vaccini approvati neutralizzano la variante“.

Max