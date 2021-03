Ema, indagine su AstraZeneca: “Prendiamo la situazione molto sul serio. Ad ora non ci sono indicazioni di correlazione tra vaccino e incidenti”

Dopo che diversi Paesi europei hanno sospeso in via “precauzionale” il vaccino AstraZeneca, L’Agenzia europea per i medicinali ha avviato un’indagine per fare chiarezza e verificare “caso per caso le reazioni sospette”. A dirlo in conferenza stampa è Emer Cooke, direttrice dell’Ema, spiegando che l’Agenzia sta conducendo “un’analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici” denunciati dopo l’iniezione. Finora “non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi”, ha sottolineato Cooke.

“La situazione attuale non è imprevista – ha aggiunto – Quando si vaccinano milioni di persone non è raro che si abbiano reazioni avverse, il nostro ruolo è valutare che qualsiasi caso sia un reale effetto collaterale o una coincidenza”. L’Ema darà i risultati giovedì dopo aver coinvolto esperti e dopo “un’analisi scientifica approfondita” sul vaccino anglo-anglo-svedese.

“Ad ora – ha provato a rassicurare la direttrice – noi siamo fermamente convinti che i benefici di AstraZeneca superino gli effetti collaterali e attualmente non ci sono indicazioni di correlazione tra vaccino e incidenti”. “È prioritario arrivare ad una conclusione chiara” della vicenda ,”la fiducia nella sicurezza e nell’efficacia dei vaccini che abbiamo approvato è di fondamentale importanza. Ed è nostra priorità garantire la sicurezza del vaccino”.