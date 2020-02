Ema Kovac: chi è, età, carriera, Instagram e vita privata della modella ex Ciao Darwin di Pechino Express

Conosciamo più da vicino, per la gioia di chi ama ammirare le bellezze naturali tipiche di chi è stata ‘Madre Natura’, la figura di Ema Kovac che in questi ultimi tempi è tornata in auge con l’ufficializzazione della sua presenza nel cast di Pechino Express.

Bella, avvenente, nota anche per la carriera di modella e per essere stata a Ciao Darwin, ecco tornare in primo piano Ema Kovac. Conosciamo di più quello che si sa di lei, la carriera e la sua vita privata.

Ema Kovac: chi è, anni, curiosità, foto, gossip della modella ex Ciao Darwin di Pechino Express

Modella e showgirl bellissima, origini croate, Ema Kovac è una delle concorrenti dell’edizione 2020 di Pechino Express: nata in Croazia il 1° marzo 1992, da sempre amante di moda e di viaggi, nel 2014 arriva a Milano dove, per lavorare come modella e studiare all’università Cattolica, laureandosi in Business e Management.

Dopodiché inizia a sfilare per brand come Versace e Just Cavalli e Guess per divenire dopo testimonial di Tezenis e Gaelle. Gira il mondo in quattro continenti, mentre sul web diventa influencer.

Nel 2019 debutta a Ciao Darwin 8 dove è Madre Natura: nonostante le accuse relative a interventi di chirurgia plastica, peraltro smentite, ha accresciuto la sua fama. Ora si rilancia, sempre in tv, a Pechino Express.

Ema Kovac, è fidanzata con Luca Lanticina: pare, che tra i due, si parli di matrimonio ormai alle porte.