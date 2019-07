Emanuela Aureli: chi è l’imitatrice e attrice della tv

Istrionica e talentuosa, dall’innnata simpatia, Emanuela Aureli è ormai un volto noto della tv grazie alla sua straordinaria abilità come imitatrice.

Dalla Venier alla Carrà, fino a Barbara D’Urso, sono decine e decine le personalità dello spettacolo alle quali Emanuela Aureli ha letteralmente rubato la voce, dando vita a siparietti sempre divertenti.

Emanuela Aureli: età, marito, figli e le sue imitazioni

Emanuela Aureli è nata a Terni il 27 maggio 1973. Ha esordito nel 1992 nella Corrida di Corrado e poi ha avuto notorietà a “Stasera mi butto… e tre“, dove ha iniziato a farsi apprezzare come imitatrice.

Da quel momento numerose partecipazioni come ospite di vari programmi tv, inizialmente soprattutto per Mediaset, in seguito anche in Rai, dove recentemente ha fatto parte del cast di coach del fortunato programma Tale e Quale Show.