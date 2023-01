Emanuela Orlandi, Zanicchi: “Fedez? Cattivo gusto ma non mancanza di rispetto”

(Adnkronos) – “Non conosco personalmente Fedez, che ha fatto senza dubbio una battuta di cattivo gusto; ma sono certa che lui non volesse mancare di rispetto a Emanuela Orlandi, ci mancherebbe altro, trattandosi di un fatto così doloroso, di cui ancora oggi si parla”. E’ l’opinione che esprime Iva Zanicchi, intervistata dalla AdnKronos, a proposito dell’intervento del rapper e influencer durante una conversazione con il giornalista Gianluigi Nuzzi dedicata alla vicenda della ragazza figlia di un dipendente del Vaticano di cui non si hanno più notizie dal lontano giungo del 1983.

“Forse – ipotizza la Zanicchi – Fedez voleva riferirsi al fatto che purtroppo in Italia ci sono tanti casi ancora rimasti insoluti o rimasti all’oscuro o sui quali non si è fatta ancora totale chiarezza: dalla strage di piazza Fontana al caso Moro, come ancora per il caso di Emanuela Orlandi”.

(di Enzo Bonaiuto)