Emanuele Filiberto di Savoia, chi è il principe: età, storia, famiglia reale, carriera, programmi TV

View this post on Instagram

Avevo perso il piacere di fare televisione ed ammetto che ero in dubbio fino all'ultimo se accettare questa proposta. Ho sempre giocato a fare la tv e non mi sono mai preso sul serio anche se mi sono sempre impegnato al 100% in ogni cosa che ho fatto. Ho sempre avuto rispetto ed ammirazione per gli artisti veri per questo sorrido quando mi fanno le critiche come se fossi un artista. Io sono una persona che ama mettersi in gioco provando a fare cose nuove e stimolanti. Grazie ad Amici Celebrities ho riassaporato quel piacere che avevo perso nel fare televisione con le motivazioni giuste. Grazie a tutte le persone che rendono questo programma una vera scuola di vita. #amicicelebrities #emanuelefiliberto #canale5 📷 @wittytv