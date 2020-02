Emanuele trono over, chi è il cavaliere di Uomini e Donne che ha stregato Gemma: età e lavoro

Finisce la settimana, ma non le sorprese a Uomini e Donne, almeno per quanto riguarda il trono over. La trasmissione condotta da Maria De Filippi continua a regalare sorprese, confronti, frequentazioni. Se la storia tra Diana e Luca sembra essersi interrotta, ce ne sono altre pronte a venire a galla, in un susseguirsi di colpi di scena.

Come ad esempio quello che vedrà protagonista Gemma Galgani, ormai volto storico del trono over di Uomini e Donne. La dama torinese, infatti, avrà modo di parlare del suo interessamento per Emanuele, nuovo cavaliere arrivato per corteggiarla attirando su di sé le attenzioni di diverse dame. Attenzioni che hanno infastidito la stessa Gemma, che ha tradito così l’interesse nei confronti del cavaliere. Scopriamo quindi meglio chi è Emanuele.

Emanuele Uomini e Donne, approfondimento

Appena fatto suo ingresso negli studi del trono over di Uomini e Donne ha subito attirato le attenzioni del parterre femminile. La domanda nasce quindi spontanea: chi è Emanuele? Sul suo conto si sa ancora poco, perché è uno dei nuovi arrivati, ma qualche dettaglio è stato già svelato. L’età rimane incerta, anche se dalle prime indicazioni pare abbia superato i 60 anni.

Lavora come personal trainer, come chiarisce anche il suo fisico allenato, che non ha di certo lascito indifferenti le dame presenti all’interno dello studio. Ama la palestra e anche il ballo, per questo è stato invitato a ballare da diverse dame innescando la rabbia di Gemma. Per scoprire se la dama torinese riuscirà ad intraprendere una frequentazione con Emanuele non resta altro che aspettare le prossime puntate.

Emanuele, la rivelazione hot a Gemma

La conoscenza tra Emanuele e Gemma Galgani sembrava procedere nel miglior modo possibile, almeno fino a quando tra i due non è sceso il gelo. Il motivo del distacco momentaneo? La richiesta della dama torinese di vedere il cavaliere in modo più affettuoso. A tale richiesta Emanuele farà una rivelazione hot a Gemma, confidandole di essere ancora attivo sessualmente.

Una frase che scatenerà lo studio di Uomini e Donne che discuterà animatamente di questa questione, con Tina Cipollari in prima fila. L’atmosfera si farà ancora più calda quando Antonella Brini inviterà a ballare Emanuele scatenando la gelosia di Gemma. Per capire come proseguirà la conoscenza tra i due non rimane altro che aspettare le prossime puntate.