Emergenza caldo – Caldo: Mura (Pd), ok vigilanza Ispettorato su lavoro oltre 35°

“Il mondo del lavoro deve adeguarsi ai rapidi cambiamenti anche climatici che incidono sui parametri ambientali in cui operano determinare categorie di addetti. Quindi opportuna e puntuale la campagna di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro sulle condizioni degli occupati esposti a temperature troppo elevate, soprattutto in fabbriche, edilizia e agricoltura. Aver inserito il caldo eccessivo tra le cause ammissibili per la richiesta della Cigo alza il livello di tutela della salute e introduce un elemento di ulteriore chiarezza e correttezza nei rapporti tra lavoratori e parti datoriali”.

Così la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo che il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro Bruno Giordano ha annunciato controlli mirati sui lavoratori esposti ad alte temperature.