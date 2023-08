Emergenza Casa Roma – La presidente Celli: “Con il nuovo Piano Casa mettiamo al centro il diritto all’abitare”

“Approvato in Aula Giulio Cesare il nuovo Piano Strategico per il Diritto all’Abitare, che rappresenta un’importante occasione per il futuro della nostra città. Daremo così risposte ai disagi abitativi, aumentando il numero degli alloggi popolari con l’acquisizione di nuove abitazioni. Si lavorerà anche attraverso l’housing social e l’autorecupero per dare risposte ai bisogni delle famiglie più fragili. Inoltre, la prevista istituzione dell’Osservatorio sulla condizione abitativa e dell’Agenzia sociale della casa contribuirà a favorire la conoscenza delle problematiche e delle opportunità dell’abitare a Roma. Un ringraziamento va all’intenso lavoro portato avanti dalla maggioranza, dal presidente della Commissione Patrimonio e Politiche abitative Yuri Trombetti (nella foto), e all’assessore al Patrimonio e alla Casa Tobia Zevi”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Max