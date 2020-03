Emergenza coronavirus, Cdm ‘da i numeri’ con i quali poi affrontare Bruxelles

L’enorme spallata alla nostra economia dettata dall’avvento dell’emegenza sanitaria si sta facendo sentire. Lo stesso governo ha realizzato che i 3,6 miliardi di euro che si pensava di stanziare – che equivalgono allo 0,2% del Pil – non bastano. E’ questo il tema che da stamane sta impegnando il Cdm in corso a Palazzo Chigi, perché ovviamente si dovrà poi relazionare il Parlamento di un evidente ‘scostamento’ rispetto agli iniziali obiettivi programmatici in seno al bilancio, così da poter poi contare su risorse ben più ‘sostanziose’, che andranno a figurare nel decreto, che indica i settori maggiormante coinvolti dall’emergenza sanitaria.

Dunque c’è poco da fare: occorrono molti più soldi, oltre i 4 miliardi di euro. Ed urge esser chiari per poi andare davanti alla Commissione Europea. Del resto lo stesso Conte ieri ha annunciato che a Bruxelles “chiederà tutta la flessibilità di cui ha bisogno”…

