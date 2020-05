Emergenza coronavirus, come evitare il collasso e progettare il futuro: Quante Storie, Rai3 oggi 8 Maggio, orario e anticipazioni

L’emergenza Covid–19 si palesa ad oggi come un vero e proprio bivio: perchè?

Da una parte c’è il rischio di arrivare ad un totale collasso di un sistema, sia sul piano sanitario che economico e di conseguenze sociale.

Dall’altra l’opportunità di mettersi seduti e quasi ‘approfittare’ della situazione che stiamo vivendo per progettare un cambiamento.

Ma in che verso bisogna andare? Se ne parla appunto in questa puntata: ospite di Quante Storie, in onda venerdì 8 maggio, alle 12.45 su Rai3, infatti come anticipato ci sarà il sociologo Ilvo Diamanti il quale fornirà tutte le spiegazioni su come le attuali indicazioni statistiche le linee guida comportamentali di una società sempre più tesa e dubbiosa per un futuro stiano chiamando a una soluzione repentina.

Si aggiunge l’economista Fabrizio Barca, anche lui ospite di Giorgio Zanchini, il quale chiarirà come sia da auspicare il più possibile processo svincolato dal neoliberismo, a suo dire ragione principale delle diseguaglianze sempre più marcate.