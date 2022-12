Emergenza Covid in Cina, Bassetti: “Dobbiamo aiutarli. Fortuna per noi i vaccini a mRna”

Emergenza Covid in Cina, Bassetti: “Dobbiamo aiutarli. Fortuna per noi i vaccini...

Anche se riguardo ai numeri, come sempre, prevale il mistero più assoluto, quel che è certo è che la Cina sta vivendo una nuova maxi ondata di contagi al punto che, addirittura, parlandone, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo bassetti ha lanciato una sorta di un appello in favore del Paese.

Bassetti: “Se una variante è resistente alle vaccinazioni è automaticamente più pericolosa”

Come spiega infatti il noto infettivologo ligure, “La situazione Covid in Cina a me preoccupa moltissimo: sono un miliardo e mezzo di persone e, con un virus che contagerà probabilmente il 50% circa della popolazione, si pensi a quanti giri farà questo patogeno. Il rischio è di avere un ‘fuoco di ritorno’ delle persone che viaggeranno e arriveranno qua e che magari potranno portare delle varianti più contagiose, anche se speriamo non più pericolose. Del resto, però, se una variante è resistente alle vaccinazioni è automaticamente più pericolosa e mi auguro che tutto questo non succeda”.

Bassetti: “Ci vuole un intervento urgente da parte dell’Oms e di tutto il mondo per dare una mano alla Cina”

Dunque, aggiunge Bassetti, “Ci vuole, a mio avviso, un intervento urgente da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di tutto il mondo per dare una mano alla Cina in questo momento, mandare dei vaccini che funzionano e dei farmaci, degli antivirali. Credo sia arrivato il momento di farlo, perché il mondo è globale e, se le cose vanno male in una parte del globo, rischiano di ritornarci indietro in forma anche peggiore“.

Bassetti: “Meno male che nel 2021 ci siamo tutti impegnati e abbiamo vaccinato contro Covid così tanta gente”

Fortuna, tiene a sottolineare l’esperto, che da due anni a questa parte abbiamo potuto contare sull’intervento dei vaccini: “Meno male che nel 2021 ci siamo tutti impegnati e abbiamo vaccinato contro Covid così tanta gente. E’ stata una straordinaria cavalcata che credo azzittisca a distanza di due anni il movimento no vax. Credo che oggi possiamo guardare il futuro con un certo ottimismo“.

Bassetti: “Fortuna i vaccini a mRna, mi auguro che ora il movimento no-vax rimanga in un angolo”

Tuttavia, commenta ancora Bassetti, “Credo che comunque quello che sta succedendo in Cina, dove è in corso un’ondata di contagi Omicron e da cui arrivano immagini di rianimazioni piene e notizie di molti morti, celebri a 2 anni dall’inizio della campagna vaccinale il trionfo dei vaccini a mRna. E’ una sberla, uno schiaffo al movimento no-vax che ha portato avanti per due anni l’idea che quelli a mRna fossero vaccini genici, sperimentali. Nella realtà – osserva infine – meno male che abbiamo fatto questi vaccini e non abbiamo puntato su vaccini diversi come per esempio quelli cinesi o quelli russi, o altro. Mi auguro che ora il movimento no-vax rimanga in un angolo, perché parlando continua a far danni e a far male“.

Max