Emergenza idrica Roma – Meleo-Trombetta (M5S): “La carenza d’acqua si estende anche all’Appio Latino, urge intervenire subito”

“Interi quartieri di Roma rischiano di vedere compromesso il loro accesso all’acqua potabile, in piena estate. I disservizi, iniziati nell’area tra San Giovanni e Giardinetti, sembrerebbero legati a un calo della pressione dell’acqua distribuita da Acea. Noi siamo subito intervenuti presentando un’interrogazione: da allora la situazione in zona Giardinetti sembra essere migliorata, ma ora i problemi si stanno estendendo dall’Appio Latino fino a Don Bosco. Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni con testimonianze di quello che sta accadendo. A fronte dei profondi disagi sofferti dalla popolazione, con acqua che non arriva in tarda serata e impossibilità di portare avanti le attività domestiche (come è successo ieri a via Enea, per esempio) siamo pronti a presentare una seconda interrogazione. Il servizio idrico è essenziale per la salute dei cittadini e bisogna ripristinarlo al più presto possibile”.

Così in una nota la capogruppo M5S in Campidoglio, Linda Meleo, e il capogruppo M5S in Municipio VII, Emanuel Trombetta.

Max