Emergenza migranti in Sicilia: “Conte mi ha convocato per mercoledì” annuncia il governatore Musumeci

Emergenza migranti in Sicilia: “Conte mi ha convocato per mercoledì” annuncia il...

“Apprezzo che il presidente Conte abbia voluto raccogliere l’invito che gli ho rivolto ieri per un confronto. Al governo centrale porteremo le ragioni che hanno animato e continuano ad animare il nostro impegno, per dare finalmente una priorità a questo infinito calvario”.

Dopo giorni durissimi, che lo hanno visto al centro di una vera e propria ‘battaglia’ per preservare la sua regione da un’emergenza – complice lo spettro dei contagi – di proporzioni inquietanti, il governatore della Sicilia, Musumeci ha finalmente ‘ripreso colore’, annunciando per l’appunto l’incontro fissato per mercoledì prossimo a Palazzo Chigi col premier. per affrontare l’emergenza migranti nella sua regione.

A quanto pare all’incontro fra i due, definito ‘tecnico-operativo’ (il che lascia presagire una ‘rapida azione’), prenderanno parte diversi ministri mentre, dalla Sicilia, insieme al governatore saliranno anche l’assessore regionale alla Salute ed i sindaci siciliani delle zone attualmente maggiormente ‘ferite’ dall’incontrollato fenomeno migratorio.

Max