Emilia Romagna, allerta meteo: evacuazioni, scuole chiuse e treni cancellati

(Adnkronos) – Evacuazioni, scuole chiuse, sottopassi allagati e treni cancellati. Sono ore di disagi e apprensione in Emilia Romagna per l’ondata di maltempo che ha colpito diverse aree del territorio regionale durante tutta la giornata di domenica, con piogge e nevicate che continuano ancora nella mattinata di oggi.

Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 350 gli interventi realizzati dai vigili del fuoco prevalentemente nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma. Le precipitazioni costanti che, dalla tarda serata di sabato, stanno interessando il versante emiliano hanno portato alla formazione di piene di livello 2 nei fiumi Crostolo, Samoggia, Idice e Sillari, mentre i fiumi Secchia, Reno, Panaro, Senio e Lamone hanno visto transitare piene di livello 1.

Nei comuni di Pianoro e San Lazzaro di Savena sono state emesse delle ordinanze di evacuazione in via precauzionale per il timore di un ulteriore ingrossamento dei corsi d’acqua. Scuole chiuse nella giornata di oggi nei comuni modenesi di Serramazzoni e Zocca. Precipitazioni intense anche nel ferrarese e nel riminese, dove sono scesi oltre 30 millimetri di pioggia in poche ore.

Circolazione ferroviaria sospesa tra Faenza e la provincia di Firenze, mentre si è allagata la linea ferroviaria che collega Reggio Emilia e Sassuolo: in entrambi i casi è stato attivato un servizio pubblico con bus sostitutivi per consentire lo spostamento dei lavoratori pendolari. Forti disagi e tratte chiuse sulle tangenziali di Reggio Emilia e Parma, con diversi sottopassaggi allagati e il dirottamento del traffico sulla viabilità comunale. Al contempo, fin dalla tarda serata di domenica, le aree appenniniche hanno dovuto fare i conti con un massiccio quantitativo di neve scesa sopra i 400 metri di altitudine. Disagi in alcune località della montagna reggiana: fasi alterne, alcune frazioni dei comuni di Castelnovo ne’ Monti e Ventasso – nella montagna reggiana – sono rimaste senza elettricità.

A San Secondo (Parma) la caduta dell’albero di Natale posto nella piazza centrale del paese ha portato spavento tra gli abitanti del centro.

Le previsioni parlano di una nuova possibile ondata di precipitazioni tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani, martedì 10 dicembre: prevista pioggia in tutta l’Emilia, anche se l’innalzamento delle temperature medie dovrebbe scongiurare la caduta di altra neve. Rimangono in allerta arancione i comuni della bassa reggiana, parmense, modenese e parte della provincia di Bologna. Allerta arancione confermata anche nella quasi totalità delle province di Ravenna e Rimini.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala codice giallo per neve nella giornata oggi sui rilievi appenninici nei comuni dell’Alto Mugello e in estensione anche alle aree del Mugello e del Valdarno Superiore.

Al momento non si registrano precipitazioni, ma nelle prossime ore di oggi si prevede una ripresa dei fenomeni che potrebbero risultare anche localmente intensi. Sulla viabilità di competenza stanno operando mezzi spalaneve-spargisale del servizio viabilità e tutta la rete stradale è percorribile con mezzi dotati di dispositivi invernali.

Segnalate locali criticità dovute alla possibile presenza di alberi, ramaglie e detriti in carreggiata. Si raccomanda pertanto di tenere un comportamento alla guida adeguato alle condizioni meteo e si ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali (pneumatici invernali o catene da neve) per percorrere la viabilità provinciale e regionale.