Emilio Fede, chi è l’ex direttore del TG4: età, carriera, vita privata, Berlusconi, ricovero d’urgenza, vizi, gossip

Infatti Emilio Fede sposa la figlia del vice direttore della Rai Italo De Feo, Diana da cui avrà due figlie. La carriera prosegue a gonfie vele quando poi viene scelto come inviato speciale anche per la televisione, in special modo in Africa anche se a dire il vero lì una malattia lo costringe a terminare l’incarico dopo aver realizzato servizi in più di 40 Paesi.

Ne 1976 diventa conduttore del Tg1 per assumere poi nel 1981 il ruolo di direttore, ma solo per due anni. In questa fase inizia anche ad approcciarsi alla carriera politica candidandosi nel 1979 nelle liste del Partito socialdemocratico.

Un’altra delle sue peculiarità è la grande passione per il gioco d’azzardo, tanto che la sua passione gli costa il posto in Rai: nel 1987 infatti si licenzia dopo un processo per gioco d’azzardo in cui comunque viene assolto.