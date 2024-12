Eminem, muore a 69 anni la madre che ispirò le sue rime rabbiose

(Adnkronos) – Molti la conoscevano per come il figlio famoso ne ha più volte parlato, piuttosto male, nelle sue rime. Ora la madre di Eminem, Debbie Nelson, è morta a 69 anni. La morte della donna, che aveva cresciuto da sola il futuro rapper, è stata confermata via mail alla stampa dall’agente di Eminem, Dennis Dennehy. Non è stata fornita notizia della causa del decesso, sebbene fosse già noto che la Nelson avesse combattuto contro un cancro ai polmoni.

Il rapporto difficile di Debbie Nelson con suo figlio, il cui vero nome è Marshall Mathers III, non è un segreto da quando il rapper di Detroit è diventato una star. Eminem ha denigrato sua madre in diverse canzoni, come nel singolo del 2002 “Cleaning Out My Closet”. Eminem canta: “Assisti tua madre che prende pillole in cucina… Per tutta la vita mi hanno fatto credere di essere malato quando non lo ero”.

Negli anni i riferimenti sono sembrati diventare meno arrabbiati, come quando nel testo del suo successo premiato con l’Oscar “Lose Yourself” dal film “8 Mile, Eminem parla degli “spaghetti della mamma”, in un brano che si aggiudicò il premio come miglior canzone rap ai Grammy Awards del 2004.

Negli anni, Debbie Nelson ha intentato e poi ritirato un paio di cause per diffamazione per le dichiarazioni fatte da Eminem su di lei alla stampa o in talk radiofonici. Nel suo libro del 2008, “My Son Marshall, My Son Eminem”, tentò di dire la sua fornendo ai lettori dettagli sulla prima infanzia del rapper e sottolineando che Eminem aveva dimenticato i bei momenti trascorsi insieme. “Marshall e io eravamo così uniti che amici e parenti commentavano che era come se il cordone ombelicale non fosse mai stato tagliato”, scrisse del figlie che nel frattempo ha vinto anche il premio come miglior artista hip hop agli MTV EMA del 2024 ed è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022.

Mentre sua mamma muore, Eminem sta per diventare nonno. Il mese scorso il rapper ha annunciato con un toccante video che sarebbe diventato nonno, dicendo che sua figlia Hailie Jade è incinta.