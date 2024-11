Emissioni, ambiente, fossili, Ecomondo – Tg Ambiente

In questo numero del Tg Ambiente, realizzato in collaborazione con Italpress: 1) Nel 2024 in aumento le emissioni provenienti da combustibili fossili; 2) A Ecomondo le sfide per la sostenibilità di Acea, Iren e Conou

In questo numero del Tg Ambiente, realizzato in collaborazione con Italpress:

1) Nel 2024 in aumento le emissioni provenienti da combustibili fossili: Le emissioni di gas serra generati da carbone, petrolio e gas nel 2024 raggiungeranno la cifra record di 37,4 miliardi di tonnellate di CO2 – lo 0,8% in più rispetto al 2023.

È quanto emerge dal Rapporto Global Carbon Budget 2024, il rapporto annuale che traccia il bilancio delle emissioni dei combustibili fossili, curato da oltre 80 istituzioni scientifiche da tutto il mondo.

Questo notevole incremento è stato determinato sia dalla crescita costante delle emissioni di combustibili fossili sia dalle emissioni anormalmente elevate derivanti dall’uso del suolo nel 2024, dovute in parte agli incendi boschivi in Sud America aggravati da un forte evento El Niño e dalle alte temperature.

La Cina rappresenta il 32% delle emissioni globali di CO2 ed chiuderà il 2024 con un modesto +0,2%. Un incremento dovuto principalmente a gas naturale (+8%) e, in misura minore al carbone (+0,3%). L’India, invece, è responsabile dell’8% delle emissioni globali e nel 2024 crescerà del 4,6%. I contributi più significativi arrivano da carbone (+4,5%), petrolio (+3,6%), gas naturale (+11,8%) e cemento (+4%). Gli Stati Uniti rappresentano il 13% delle emissioni globali. Nel 2024 dovrebbero calare dello 0,6%

Infine, l’UE contribuisce al 7% delle emissioni globali e si prevede che le ridurrà del 3,8% nel 2024, principalmente grazie a una diminuzione del 15,8% delle emissioni da carbone, dell’1,3% da gas naturale e del 3,5% da cemento

2) Acea porta a Ecomondo le sfide per la sostenibilità: Dalla rigenerazione dei materiali plastici al recupero di matrici organiche selezionate altrimenti destinate in discarica, fino al riutilizzo delle acque e dei rifiuti sabbiosi da depurazione: questi i temi affrontati da Acea a Ecomondo, a Rimini alla presenza di esperti del settore, accademici, tecnici e manager.

3) Iren a Ecomondo, focus sul riciclo e materie prime critiche: L’educazione ambientale, il riciclo dei rifiuti e le materie prime critiche. Queste alcune delle tematiche al centro del palinsesto delle iniziative Iren per l’edizione 2024 di Ecomondo a Rimini. Con 1,2 miliardi di investimenti, l’Italia può ridurre la dipendenza dall’estero per le materie prime critiche di quasi un terzo generando oltre 6 miliardi di euro di valore aggiunto per la filiera al 2040, come emerso in occasione dell’evento “La road map italiana per le materie prime critiche“, in cui è stato presentato lo studio commissionato da Iren e realizzato da TEHA Group.

4) Conou e le sfide green a Ecomondo: Il CONOU partecipa anche quest’anno a Ecomondo a Rimini, fiera della green e circular economy. Il Consorzio è presente nella Hall Sud Stand 103, promuovendo incontri istituzionali e convegni per riflettere sulle sfide legate alla sostenibilità in tutti i suoi aspetti, dalla digitalizzazione, alla qualità dei lubrificanti, dalla ricerca all’ambiente.

