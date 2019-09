Emma, i fans equivocano un post di Paola Turci: “E’ andato tutto bene”

“Ma, se scrivo ‘sei un cretino’, senza nominare nessuno, voi sapete già a chi mi riferisco? È così che fate informazione? È andato tutto bene l’esito di un esame che avevo oggi. Io, non qualcun altro. Approfondite, prima di dedurre“.

Ci è rimasta malissimo – ed a ragione – Paola Turci la quale, sulle Instagram Stories ha scritto ”E’ andato tutto bene”. Una ‘sua’ affermazione che, chissà per quale motivo, moltissimi fans di Emma Marrone hanno invece interpretato in riferimento alle condizioni di salute della loro beniamina, e per di più circa un intervento chirurgico che la cantante salernitana non ha mai menzionato.

Sommersa da tali, festose reazioni, Paola Turci è stata costretta a dover tornare sul social per spiegare che “Ragazzi non mi riferivo ad Emma Marrone ma a una cosa che è successa a me!! Perdonatemi per l’equivoco!!!”.

Insomma, l’ennesima fake news, fortunatamente subito ‘stoppata’.

Max