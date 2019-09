Emma Marrone pone fine al periodo di silenzio e commenta un post di Tiziano Ferro: la cantante ritorna a farsi sentire in un periodo decisamente complicato per lei.

E Muccino la difende, intanto, dagli haters. Ecco cosa e´successo e cosa ha detto Emma a Tiziano Ferro.

Emma Marrone instagram stop al silenzio per un post di Tiziano Ferro: ecco cosa ha detto. Intanto Muccino la difende

La cantante Emma Marrone scrive sui social. “Preparami un pass per tutti i tuoi concerti”, rivolgendosi a Tiziano Ferro.

Gabriele Muccino, nel mentre, se la prende contro gli hater che l’hanno attaccata per le sue posizioni pro-migranti.

Emma Marrone rompe il silenzio social dopo l’annuncio del suo ritiro dalle scene per curarsi. E decide di farlo per commentare su Instagram al profilo di Tiziano Ferro, in cui presenta il tour.

“Preparami un pass per tutte le date”, è il commento della cantante, che aveva gia´subito un doppio intervento per un tumore due volte negli ultimi dieci anni.

“Forza Emma”, le scrivono i fan, “siamo tutti con te”. Bel mentre, Gabriele Muccino, che l’ha diretta nel suo debutto al cinema nel film che uscirà il 13 febbraio Gli anni più belli, la difende via Twitter dagli hater che non hanno esitato a far circolare sui social frasi di disprezzo e commenti fuori luogo anche in occasione dell’annuncio della cantante di doversi fermare per affrontare un problema di salute.