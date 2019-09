Emmy 2019: con il ‘Trono di spade’ Hbo surclassa Netflix

La grande attesa non ha smentito le aspettative, almeno per quel che riguarda film e serie tv più volte elogiate dagli ascolti – e confortate dalla critica – nel corso della passata stagione.

Dunque la cerimonia di assegnazione degli Emmy Awards 2019 (edizione numero 71), ha in pratica ‘ufficializzato’ molto di quanto previsto.

Intanto la vittoria di Hbo su Netflix, nonostante i grandi sforzi profusi da quest’ultima. C’è comunque da segnalare che, tra i 32 riconoscimenti incassati da Hbo, ed i 27 di Netflix, spicca Amazon con be 15 premi.

A spiegare la forza di Hbo bastano già soli due titoli: ‘Trono di spade‘, e ‘Chernobyl‘ – però in collaborazione con Sky.

Ispirata alle ‘Cronache del ghiaccio e del fuoco’ (‘A Song of Ice and Fire’), di George RR Martin, la fortunata serie di David Benioff e D.B. Weiss è stata riconosciuta come la ‘Migliore serie drammatica’, con Peter Dinklage per il quarto anno consecutivo Miglior attore non protagonista. ‘Chernobyl’, definita la ‘Miglior miniserie’, ha incassato anche premi come ‘Miglior regia’, Miglior sceneggiatura’, sempre nell’ambito delle miniserie.

In un clima di sempre più ‘apertura espressiva’, c’è anche da segnalare che un Emmy – meritato – è andato anche a Bill Porter (per ‘Pose’, di FX), così, prima volta della manifestazione, il premio come ‘Miglior attore protagonista’ per la categoria Drama è andato ad un afroamericano dichiarato gay.

Proseguendo nel dettaglio, ‘Miglior serie nella categoria Commedie’ è ‘Fleabag’, la cui protagonista, Waller-Bridge, è anche ‘Miglior attrice protagonista’ della sua sezione.

Scorrendo l’elenco degli attori ed attrici premiati, ecco quindi la serie ‘The Marvelous Mrs Maisel’, che vanta tre attori: Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub ed Alex Borstein. Quindi Julia Garner (‘Ozark’), ‘Miglior attrice non protagonista’, in una serie drammatica;

Jodie Comer (‘Killing Eve’), ‘Miglior attrice protagonista in una serie drammatica’; Jharrel Jerome ( ‘When They See Us’), ‘Miglior attore protagonista in una miniserie o film tv’. Quindi Patricia Arquette (‘The Act’), ‘Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film tv, e Michelle Williams (‘Fosse/Verdon’), premiata come ‘Miglior attrice protagonista in una miniserie o film tv’.

E’ pur vero che all’interno del Los Angeles Microsoft Theater, c’è chi è rimasto deluso, come ‘Veep’ – protagonista Julia Louis-Dreyfus – inizialmente caldeggiata da molti critici.

Infine, sul fronte ‘uomini’, ecco Ben Whishaw (‘A Very English Scandal’), riconosciuto come ‘Miglior attore non protagonista in una miniserie o film tv, e Bill Hader ( ‘Barry’), ‘Miglior attore protagonista in una serie comedy’.

Max