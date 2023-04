Empoli-Inter 0-3, doppietta di Lukaku e gol di Lautaro Martinez

(Adnkronos) – L’Inter vince 3-0 sul campo dell’Empoli nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2022-2023. I nerazzurri si impongono con la doppietta di Lukaku e con il gol di Lautaro Martinez. Il successo, maturato nella ripresa, consente alla formazione allenata da Inzaghi di salire a 54 punti. L’Empoli rimane a quota 32.

LA PARTITA – L’Inter, in formazione largamente rimaneggiata, si fa viva al 4′ con la conclusione di Brozovic, respinta da Baldanzi. L’Empoli prova ad alzare il baricentro e spaventa ripetutamente Handanovic. Al 14′ il portiere deve uscire per ostacolare Cambiaghi, al 19′ deve impegnarsi sul tiro di Baldanzi. L’Inter torna a rendersi pericolosa al 30′. Bellanova, molto attivo sulla fascia destra, avvia l’azione conclusa dal tiro di Gagliardini: destro potente ma impreciso.

L’equilibrio salta in avvio di ripresa. Brozovic innesca Lukaku, controllo e diagonale destro preciso: 0-1 al 49′ e il secondo tempo diventa a tinte nerazzurre. L’Empoli prova a raddrizzare la situazione ma raramente arriva dalle parti di Handanovic. L’Inter sfrutta gli spazi per ripartire e va vicina al raddoppio più volte. Al 69′, su azione da corner, Brozovic offre una palla d’oro a De Vrij: colpo di testa e traversa. Il raddoppio arriva al 76′. Calhanoglu costruisce, Lukaku conclude di sinistro e buca ancora Perisan: 0-2. La vittoria dell’Inter è in cassaforte e il sipario cala definitivamente all’88’. Lukaku stavolta si traveste da assistman e offre a Lautaro Martinez il pallone per il tris: rasoterra vincente, 0-3.