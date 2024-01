Empoli-Milan 0-3, tris rossonero e Pioli blinda terzo posto

(Adnkronos) – Il Milan vince 3-0 sul campo dell’Empoli oggi 7 gennaio 2024 nel match in calendario per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I rossoneri si impongono con i gol di Loftus Cheek, Giroud e Traoré. La formazione allenata da Pioli sale a 39 punti e consolida il terzo posto. L’Empoli rimane a 13 punti, nella zona bassissima della classifica.

Il Milan parte con il piede sull’acceleratore e sfonda subito. All’11’ Leao sgasa sulla fascia, palla servita a Loftus Cheek che ringrazia e non sbaglia: 1-0 per i rossoneri. Gli ospiti mantengono il comando delle operazioni, con un palleggio prolungato che impedisce all’Empoli di abbozzare una reazione. Al 31′ il Diavolo concede il bis. Maleh tocca di mano dopo la rovesciata di Lotus Cheek, il Var evidenzia il fallo. Rigore, Giroud fa centro dal dischetto e firma il 2-0. Il raddoppio spegne l’ultimo quarto d’ora del primo tempo, il Milan gestisce il match senza che l’Empoli riesca a dare un segnale offensivo.

I padroni di casa provano a invertire la rotta in avvio di ripresa e Maignan, al 51′, deve sporcarsi i guanti per bloccare una conclusione di Baldanzi. Dall’altra parte Pulisic al 62′ va vicino al tris, costringendo Caprile alla deviazione. Il Milan frena troppo e l’Empoli cerca di rientrare in partita. Al 71′ Cancellieri spaventa Maignan, dopo la respinta dell’estremo difensore rossonero è Caputo a cercare il tap-in vincente senza successo. Le speranze dei toscani vengono definitivamente cancellate all’88’. Dal corner per l’Empoli nasce la ripartenza del Milan guidata da Pulisic, palla regalata a Traoré che si fa trovare puntuale all’appuntamento: 3-0 e sipario.