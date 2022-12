Energia, presidenza Ue: “Niente impedisce oggi accordo su price cap gas”

(Adnkronos) – “Famiglie e imprese si aspettano che agiamo. Non vedo ragioni per non poter concordare oggi” sul tetto al prezzo del gas. “Non c’è niente che possa impedire un accordo oggi”. Lo dice il ministro dell’Industria ceco Jozef Sikela, a margine del Consiglio Energia a Bruxelles.

“La presidenza ceca – continua – è stata ribattezzata la presidenza dell’energia. Visto che siamo all’ottavo Consiglio Energia, c’è probabilmente un fondamento. Ringrazio i ministri: abbiamo ottenuto molto negli ultimi sei mesi, ma oggi dobbiamo finire. Spero sinceramente che questo sia l’ultimo Consiglio Energia sotto la presidenza ceca”.

“Oggi – aggiunge – dobbiamo concordare su un meccanismo che difenderà imprese e famiglie” da congiunture caratterizzate da “alti picchi dei prezzi del gas, come abbiamo visto l’estate scorsa. Sono consapevole che alcuni Stati sono preoccupati per la perdita di competitività o per possibili carenze di gas”. Quello sul tavolo è “un meccanismo temporaneo e di emergenza, con molte salvaguardie, che potrà essere disattivato se non funziona, se ci sono carenze nelle forniture. Offriamo una soluzione che dovrebbe soddisfare entrambi” i fronti, conclude.