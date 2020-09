Enock Barwuah, chi è: età, carriera, vita privata del fratello di Mario Balotelli

Piuttosto noto ai più per via della parentela con il celebre calciatore Mario Balotelli, del quale è fratello, Enock Barwuah è divenuto popolare al grande pubblico generalista dopo l’ufficialità della sua nomina come uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Il nome Enock Barwuah, già balzato sulla cresta dell’onda nel passato, è divenuto ancora una volta gettonato in tal senso: il fratello di Balotelli è diventato infatti uno degli inquilini della casa più spiata di Italia.

Ma chi è Enock Barwuahb e che cosa sappiamo su di lui? Ecco chi è, da dove giunge la sua popolarità e cosa ha fatto fino ad oggi Enock Barwuah.

Enock Barwuah, chi è: anni, professione, gossip del fratello di Balotelli, GF VIp 5

Enock Barwuah, 27 anni, nasce il 20 febbraio 1993 a Brescia. Attualmente single, è ricercato di recente su Instagram e il suo profilo contava più di 222.000 follower prima del suo ingresso nella Casa.

Enock è il fratello naturale di Mario Balotelli e, come lui, è un calciatore. Prima dell’emergenza Coronavirus, era attaccante nell’Usd Caravaggio, squadra della provincia di Bergamo, che milita nel campionato di Serie D. Nel 2012 segue la scia del fratello in Inghilterra, dove ha disputato qualche partita con lo Stoke City e il Salford City. Dopo la avventura in terra inglese, torna in Italia e gioca con diverse squadre, sempre nelle serie minori.

Mario Balotelli non è solo suo fratello, ma anche una sorta di idolo sportivo e il sogno è quello di giocare insieme in Serie A, anche se ha dichiarato che – per la sua carriera calcistica – essere il fratello di Balotelli lo ha più danneggiato che favorito. Entrambi hanno una sorella, Abigail Barwuah, che nel 2011 partecipò all’Isola dei Famosi come ‘parente di’. Enock Barwuah è entrato nella Casa alla prima puntata di lunedì 14 settembre.