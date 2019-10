Enrico Di Lauro, chi è il finalista di X Factor 2019: età, Instagram, lavoro e vita privata

X Factor è entrato nel vivo: siamo finalmente ai Live e, qui si può sapere tutto circa i partecipanti, il regolamento, i giudici e quant’altro verte intorno alla fase clou e finale del talent show.

In questa fase, dunque, i concorrenti si giocano tutto e daranno tutto quello che hanno in termini di impegno, abnegazione, talento e verve per conquistare lo scettro. Chi vincerà? Intanto, noi andiamo a conoscere i partecipanti. Iniziamo da Enrico Di Lauro

Chi è Enrico Di Lauro Cosa si sa di lui, e della sua vita prima della partecipazione a X Factor? Ecco cosa viene fuori indagando su di lui.

Enrico Di Lauro, chi è il finalista di X Factor 2019: anni, social, curiosità, privacy e fuga di casa dell’artista milanese

Enrico Di Lauro ha 22 anni ed è nato a Milano dove vive con la mamma e il fratello di 12 anni, dal momento che i genitori sono divorziati.

Si è subito intuito come il suo rapporto con la madre non sia eccezionale. Enrico ad esempio, una sera è scappato di casa e per un intero mese ha girovagato per Milano con un suo amico musicista, insieme hanno suonato e si sono adattati a dormire in case diverse, o addirittura negli autobus.

Infatti, da tre anni, Enrico suona per strada e sta cercando di trasformare la sua passione un lavoro. Fa della musica il suo centro di gravità fin dagli 11 anni e ha studiato chitarra da autodidatta.

Il giovane cantante è stato scelto dal giudice Malika Ayane: “Quando Malika mi ha scelto, ho provato sollievo. Come giudice mi sembra molto disposta ad aiutare e a dare consigli per migliorare”.

Enrico Di Lauro, chi è il finalista di X Factor 2019: anni, social, hobby, gusti musicali

Oltre alla musica, Enrico sa dipingere, disegnare e fotografare. Per circa dieci anni, inoltre, ha praticato arti marziali. È uno sportivo: va spesso in bici e in skate. Il suo attuale artista di riferimento è Ed Sheeran. Apprezza anche Damien Rice, i Coldplay e ascolta rap – della scena italiana e americana.

Su Instagram, Enrico Di Lauro si fa chiamare Harry Dila, suo nome d’arte. Conta già 12,4 mila followers e le tante foto pubblicate sul profilo lo ritraggono quasi sempre con la sua chitarra.