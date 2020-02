Enrico Monti: chi è il marito di Sabrina Salerno, età, carriera, vita privata, figli

Se lei è una icona e bomba sexy amata da fan multi generazionale, lui è invece una figura centrale e riservata che ha trasformato la vita di una star in un luogo confortevole e sicuro. Di chi stiamo parlando?

Di Sabrina Salerno e del marito Enrico Monti. Ma se della showgirl sappiamo tutto, invece, del marito cosa si conosce? Chi è il marito di Sabrina Salerno, Enrico Monti?

Enrico Monti: chi è il marito di Sabrina Salerno, età, carriera, figlio, Sanremo 2020

Su Enrico Monti non si conosce moltissimo, dal momento che non ama la ribalta e al contrario predilige uno stile di vita riservato e una vita privata poco mondana. Veneto di origine, oggi gestisce la Tessitura Monti, fondata nel 1911 dal nonno Bruno. Cos’è?

E’ una importante azienda che lo ha lanciato come imprenditore. Negli anni in cui, scoperta da Claudio Cecchetto, Sabrina Salerno esplodeva raggiungendo l’apice, invece Enrico di formava come imprenditore nel settore tessile. Oggi i due hanno costruito una meravigliosa famiglia. Nel 2006 Enrico Monti e Sabrina Salerno si sono sposati, anche se la loro storia va avanti dal 1993: hanno avuto un figlio, Luca Maria Monti, il 2 aprile 2004.

Ora vivono a Treviso. Si conosce più della moglie, Sabrina Salerno come per esempio la precedente relazione con l’attore Pierre Cosso, negli anni ’80, che non di lui.

La sua azienda nel 2014 è stata definita come una fra le 8 migliori in Italia. E’ poco social, è su Instagram, ma ha cancellato il profilo. E essere una regine di Instagram ci pensa lei, Sabrina Salerno che da ex Miss Lido e Miss Liguria continua a attrarre migliaia di fan.

La sicurezza familiare però è tutto per i due. In una intervista Sabrina Salerno confessò di essere stata vittima di molestie. Ora ha trovato amore e pace col marito, abita in Veneto ma viaggia spesso per Milano, Roma e altrove.

Nonostante qualche errore di carriera, il marito le è sempre accanto “Ho perso delle grosse opportunità, e pure qualche miliardo di lire, perché sono stata gestita male. Sembravo aggressiva come una tigre, in realtà avevo paura“. ha detto Sabrina. Adesso però accanto a lei non ci sono manager spietati: ma un marito amorevole.