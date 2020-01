Enrico Remigio, chi è il campione di Chi vuol esser milionario: 1 milione di euro, età, vita privata, lavoro

Chiunque ami i quiz show in tv questa sera non può perdersi su Canale 5 Chi vuol esser milionario il game show di Gerry Scotti. Perchè? Semplice. Perchè in questa puntata si arriverà al momento clou che in fondo è il senso del programma stesso, e ciò che tutti aspettano da casa: ovvero, Gerry Scotti leggerà al concorrente la domanda da un milione di euro.

Già, ma a chi? Quello che tutti i fan del Milionario sanno e aspettano da una settimana, dopo l’appuntamento di apertura di questa stagione del game, è che il concorrente in questione si chiama Enrico Remigio.

Sarà lui, che questa sera potrà vincere un milione di euro a Chi vuol esser milionario. Ma chi è Enrico Remigio? Cosa sappiamo di lui? Da dove viene? Come è stata la sua scalata nel quiz? Ecco tutte le informazioni che sono emerse sul conto del campione che sta per entrare nella storia del qui di Gerry Scotti.

Enrico Remigio, chi è il campione di Chi vuol esser milionario: domanda da 1 milione di euro da Gerry Scotti

A Chi vuol esser milionario oggi dunque Gerry Scotti arriverà a leggere la domanda da un milione di euro così da permettere a Enrico Remigio di provare a diventare milionario. Dunque chi è il concorrente? Chi è l’uomo che è stato così bravo e fortunato da arrivare alla domanda da un 1 milione di euro.

Il concorrente in questione come anticipato si chiama Enrico Remigio. Si tratta di un manager molto sveglio e colto, il quale nella prima puntata della stagione attuale di Chi vuol esser milionario è giunto alla domanda da 300.000 euro rispondendo in modo positivo. Dunque, adesso, se dovesse azzeccare anche l’ultima, diventerebbe milionario. In caso di flop, dovrebbe accontentarsi di 70 mila euro. Potrebbe, però, anche accettare i 300 mila e tornare a casa con un munifico bottino.

Ma insomma chi è Enrico Remigio? Il campione di Chi vuol essere Milionario ha trent’anni, viene dalla provincia di Pescara, si è laureato all’Università Bocconi in economia aziendale con specializzazione in Marketing.

La sua vita è globalizzata: Enrico infatti da oltre un anno vive a Singapore per motivi di lavoro: e ha una fidanzata francese che vive a Bangkok. Nonostante la distanza, ha voluto partecipare a Chi vuol essere Milionario e si è ‘sparato’ 14 ore di volo aereo per arrivare a Roma e prendere parte ai casting per diventarne il concorrente. Il destino si è legato alla bravura, portandolo in cima al game show.

aggiornamento ore 2,10

Adesso Enrico Remigio può entrare nella storia del programma: come noto, infatti era accaduto poche volte che Gerry Scotti leggesse la domanda da 1 milione. Per la precisione, sei sono stati i concorrenti che ci sono giunti: e appena tre quelli che hanno vinto. Chi sono stati?

In primis, nel 2001, toccò a Francesca Cinelli quando c’erano ancora le lire e dunque vinse un miliardo. La seconda capitò con Davide Pavesi nel 2004 e l’ultima, nel 2011 a Michela De Paoli.

Adesso tocca a Enrico Remigio, che ha aperto la stagione di Chi Vuol Essere Milionario?, lo storico game di Gerry Scotti proprio lo scorso. Facendo incetta di ascolti.

aggiornamento ore 6,11

Dunque oggi su Canale 5 torna in onda Gerry Scotti e con il concorrente Enrico Remigio affronterà, insieme agli spettatori da casa e in studio, le emozioni dell’ultima domanda.

Come è andato il percorso di Enrico fino ad ora? Come si è giunti alla domanda finale? Giocando di intuito, puntando sulla competenza e conoscenza, scegliendo i momenti cruciali per le risposte più spinose e anche sugli aiuti, compreso anche lo switch che quest’anno permette di cambiare la domanda se ci si rende conto di non conoscerla, il giovane laureato ha completato la scalata al milione fino a sopraggiungere all’ultimo gradino.

Il concorrente è riuscito a rispondere in modo giusti a tutte le quattordici domande che portano all’ultima, quella cruciale: arrivando a 300.000 euro adesso dunque dovrà scegliere. Una volta conosciuta la domanda finale, quella da un milione di euro (una cosa che in vent’anni è capitata in Italia solo sei volte), potrà decidere se rispondere, rischiando anche di ‘scendere’ a 70 mila euro, o di ritirarsi a 300 mila. Come andrà? Solo questa sera si saprà, guardando Canale 5.

aggiornamento ore 10.02