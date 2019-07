Enrico Ruggeri: ‘Alma’, è un cd vitale

Sta proseguendo di sera in sera, attraverso le località – soprattutto estive – del Paese, il tour di Enrico Ruggeri nel corso del quale, accanto agli ormai brani storici del suo vasto repertorio, presenta anche live i brani del nuovo album d’inediti ‘Alma‘, che affonda le radici nel punk, in bilico tra rock e synth pop senza mai rinunciare alla melodia.

Come ha voluto spiegare l’artista a proposito di questo suo nuovo album: “è uno dei progetti più importanti della mia vita”.

Impreziosito dalla cover originale disegnata dal noto pittore, imitatore e attore Dario Ballantini, poliedrico artista e anni grande amico, testimonia l’urgenza creativa che ha contraddistinto Ruggeri in questi oltre 40 anni di carriera, in cui ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Questa la tracklist di “Alma”: Come lacrime nella pioggia, Il costo della vita, Un pallone ft. Ermal Meta, Cuori infranti, Supereroi, Il labirinto, L’amore ai tempi del colera, Il treno va, Il punto di rottura, Cime tempestose e Forma 21.

Enrico Ruggeri, un’estate di live

Ed ora, come dicevamo, il rocker milanese è continuamente in concerto, aiutato sul palco da Francesco Luppi (pianoforte e tastiere), Paolo Zanetti (chitarre), Fortu Sacka (basso), ed Alessandro Polifrone (batteria), fidati compagni che lo hanno affiancato anche nel tour nei club ad inizio anno. Queste intanto le prossime date:

4 agosto nell’area concerti di San Marco Argentano, Scalo (CS); 7 agosto in Piazza Ponno a Roseto degli Abruzzi (TE); 9 agosto nell’area concerti di Spongano (LE); 11 agosto nell’area concerti di Formello (RM); 21 agosto nell’area concerti di Cautano (BN); 23 agosto in Piazza del Campo a Canale Monterano (RM); 25 agosto in Piazza del Mercato a Labico (RM); 26 agosto in Piazza XXV Aprile di Tempio Pausania (OT)

Ricordiamo infine che il tour è prodotto e organizzato da JOE & JOE S.R.L. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e nelle prevendite abituali.

Max