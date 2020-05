Enzo Bianchi: chi è il monaco fondatore della comunità Bose, allontanato dal Papa

Il Vaticano ha preso la decisione di allontanare Enzo Bianchi dalla comunità monastica di Bose, da lui fondata nel centro vicino Biella. Ma chi è Enzo Bianchi e perché Papa Francesco ha approvato la decisione?

Dal monastero di Bose, fanno sapere che si vive una “situazione tesa e problematica nella nostra Comunità per quanto riguarda l’esercizio dell’autorità del fondatore“. Cosa succede a Bose?

Enzo Bianchi eretico: chi è, anni, vita del divulgatore e monaco cattolico. Perché è stato allontanato da Papa Francesco

Enzo Bianchi, 77 anni, fondò nel 1968 il monastero di Bose come comunità ecumenica e mista. Questo vuol dire che all’interno si sono sempre accettati cristiani di tutte le confessioni, come anche membri copti e protestanti.

Bianchi è stato priore del monastero, ovvero capo della comunità, e negli anni è diventato famoso come teologo, scrittore di libri ed esperto di dialogo fra le diverse fedi.

Il monastero di Bose è noto soprattutto per questo motivo e per l’apertura verso l’esterno. Questo vuol dire che le preghiere sono in larga parte aperte al pubblico, ospitando ogni anno migliaia di avventori.

Dal 2017, l’incarico di priore è passato da Bianchi al vice Luciano Manicardi. Da quel giorno, Bianchi ha continuato comunque a vivere nella comunità in modo separato, partecipando ad alcuni riti.

La verifica da parte del Vaticano nella comunità è stata richiesta proprio dal monastero, che da tempo comunicava le sue preoccupazioni su Bianchi e la vita all’interno di Bose.

Così il 6 dicembre 2019 ed anche il 6 gennaio 2020 tre religiosi, inviati dal Vaticano, sono stati ospitati nel monastero per redigere un rapporto. Sulla base del quale, adesso, è stato deciso di allontanare Bianchi e altre tre persone.

Mentre la decisione era stata comunicata ai diretti interessati in forma privata, da poco i nomi sono stati resi pubblici in quanto alcuni di essi si sono rifiutati di lasciare la comunità. Insieme a Bianchi, il Vaticano ha allontanato tre membri storici come Goffredo Boselli, Lino Breda e Antonella Casiraghi.