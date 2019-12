Enzo Capo e Pamela Barretta, età e relazione della coppia del trono over di Uomini e Donne

Il trono over di Uomini e Donne si colora di una nuova coppia, in realtà ormai formata da tempo. Enzo Capo e Pamela Barretta raccontano come procede la loro relazione, iniziata all’interno del programma tra alti e bassi e ancora in vita coltivata da un amore che supera anche le barriere della distanza.

La coppia ha fatto fronte alla gelosia di lui e alle insicurezze di lei, riuscendo a costruire una relazione solida che li ha portati alcune settimane fa ad uscire dal programma insieme. I due hanno consolidato la loro storia anche con un viaggio a Dubai, in cui Enzo Capo e Pamela Barretta hanno passato giorni felici e spensierati, durante i quali hanno potuto riflettere sulla loro storia d’amore.

Enzo Capo e Pamela Barretta, come procede la loro storia

Durante il loro ritorno all’interno del salottino di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, i due hanno parlato della loro storia, a partire da Pamela Barretta: “Direi che procede bene.. anche se, a essere sincera, a volte Enzo è un po’ distratto su alcune cose per me importanti”.

Per Enzo Capo le cose vanno ancora meglio: “Per ora sembra procedere tutto bene. È ovvio, ci stiamo conoscendo e ogni giorno in più insieme è un tassello della nostra storia. Certo, la distanza non gioca a nostro favore, ma il rovescio della medaglia è che il rapporto si sta mettendo alla prova sin da subito. Soprattutto in considerazione dei numerosi tentativi di “colpi gobbi” provenienti da persone che dall’esterno cercano di seminare zizzania tra di noi, ma questo è il prezzo da pagare quando una coppia nasce in tv”.

Enzo Capo, imprenditore e avvocato napoletano, ha fatto subito breccia nel cuore della bella Pamela. Dopo la laurea in giurisprudenza ha intrapreso la sua carriera lavorativa. È molto legato ai suoi nipoti ed alla ricerca di una nuova storia d’amore dopo quella finita male con l’ex.

Pamela Barretta è invece nata a Bari ed ha 36 anni. Ha un figlio avuto da un’altra relazione che considera l’unico amore della sua vita. Durante la sua avventura a Uomini e Donne ha messo in mostra una fragilità probabilmente figlia di vecchie cicatrici che ancora la fanno soffrire. Ora però con Enzo sembra felice e spensierata, come non si vedeva da tempo.