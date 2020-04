eRACE 4CARE: si accendono i “motori virtuali” per la solidarietà contro il Covid-19

eRACE 4CARE: si accendono i “motori virtuali” per la solidarietà contro il...

Con tutto il mondo alle prese con la pandemia da coronavirus, e il conseguente lockdown che in Italia ha bloccato la gran parte delle attività da due mesi, non mancano le iniziative creative per ripartire e dare segnali concreti di resilienza.



È il caso del settore Motorsport, che già da diverse settimane ha dato vita a numerosi campionati virtuali, con tanti piloti intenti a darsi battaglia in gare appassionate direttamente dalle proprie case.

Ma questa iniziativa, pur apprezzabile, ha toccato ora un livello ancora più profondo: quello dell’aiuto concreto a chi ha bisogno e alla solidarietà in un momento storico tanto difficile per tutti.

eRACE 4CARE: ecco come si svolgono le gare virtuali del campionato, i piloti partecipanti, le vetture usate

Nasce con questo intento eRACE 4 CARE, un progetto che unisce le gare virtuali alla possibilità di effettuare una raccolta fondi benefica. L’idea, che nasce dalla mente di Nicola Villani, commentatore storico di Eurosport e voce Mediaset del campionato di Formla E, si basa su quattro gare virtuali che vedranno impegnati piloti professionisti di fama mondiale contro affermati simdrivers.

Nella fattispecie, saranno utilizzate vetture GT3 utilizzando Assetto Corsa Competizione, il simulatore ufficiale della stagione 2019 del GT World Challenge. In parole povere, il campionato più prestigioso al mondo per le GT3 e serie di riferimento per auto di questo tipo, ovvero macchine da corsa preparate ma derivate dalle versioni di serie delle Gran turismo più belle e più amate sul mercato.

I piloti saranno al volante di Lamborghini Huracan Evo, Ferrari 488 GT3, Mercedes AMG GT3, McLaren 720s GT3, Porsche 911 GT3-R, Nissan GT-R Nismo GT3, Aston Martin V8 Vantage GT3, Audi R8 LMS Evo, Bentley Continental GT3, BMW M6 GT3, Lexus RC F GT3 e Honda NSX GT3 Evo.

I circuiti saranno molto famosi, ovvero quelli di Monza, Barcellona, Spa-Francorchamps e Nürburgring, per gare dalla durata di 60 minuti l’una, con equipaggi misti e pit-stop obbligatorio.

Il progetto partirà per sabato 2 e domenica 3 Maggio e sarà visibile in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di eSport Master, AKR Sim Racing Team e dei partner che hanno creduto in questa iniziativa (Cetilar, Predator, Egodom, HD Blog – HD Motori, Autoappassionati.it, Trak Racer Italia, Hexathron Racing Systems e PGA Vision).

L’evento sarà ovviamente raccontato e commentato in diretta dalle voci che tutti gli appassionati conoscono: Paolo Allievi, Daniele Galbiati, Marco Petrini, Fabio Magnani e Nicola Villani.

Per quanto riguarda il fine benefico dell’evento, la campagna di raccolta è già attiva su GoFundMe: il ricavato sarà totalmente utilizzato per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale che saranno donati all’Ospedale Civile “Santi Antonio e Margherita” di Tortona, convertito temporaneamente dalla Regione Piemonte in Covid Hospital.

Per iscriversi all’evento, è richiesta una donazione minima di 10 Euro da parte di ogni partecipante, ed è stata aperta dalle ore 12 di mercoledì 22 Aprile.