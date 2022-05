Erdogan ‘avverte’ l’Occidente: “Non diremo ‘sì’ all’ingresso nella Nato di coloro che impongono sanzioni alla Turchia”

“Entrambi i paesi non hanno un atteggiamento chiaro e inequivocabile nei confronti delle organizzazioni terroristiche, e le delegazioni sia di Helsinki, che di Stoccolma non devono stancarsi x per venire in Turchia lunedì a persuaderci”.

Erdogan ‘avverte’: “Non diremo ‘sì’ all’ingresso nella Nato di coloro che impongono sanzioni alla Turchia”

Dunque, avverte il presidente turco, Erdogan: “L’Italia dirà sì noi non diremo ‘sì’ all’ingresso nella Nato di coloro che impongono sanzioni alla Turchia“, ha affermato il Presidente turco Recep Tayyp Erdogan, riferendosi a Svezia e Finlandia, ribadendo così l’opposizione di Ankara all’ammissione dei due Paesi nordici.

Nato: Estonia, Lettonia e Lituania faranno “tutto il necessario” per assecondare la ‘storica decisione’ di Svezia e Finlandia

Intanto, con una dichiarazione congiunta, i ministri degli Esteri di Estonia, Lettonia e Lituania salutano la “storica decisione” di Svezia e Finlandia di voler entrare nella Nato e assicurano di voler fare “tutto il necessario” per sostenerli. “Siamo fiduciosi che Svezia e Finlandia contribuiranno all’unità, la solidarietà, la coesione e la forza dell’Alleanza e dell’intera area Transatlantica, in un momento in cui il quadro della sicurezza è sempre più complesso“.

Nato, i tre ministri: “L’arrivo di Helsinki e Stoccolma nella Nato aumenterà fortemente la sicurezza della regione del mar Baltico”

Come riporta la Cnn, i tre ministri degli Esteri hanno tenuto a rimarcare che “l’arrivo di Helsinki e Stoccolma nella Nato aumenterà fortemente la sicurezza della regione del mar Baltico” e “aprirà nuove prospettive per l’area nordico-baltica e altri formati di cooperazione regionale nell’ambito della difesa e la sicurezza“.

Dunque hanno poi concluso i ministri di Estonia, Lettonia e Liuania, che i tre paesi “s’impegnano infine ad una rapida ratifica dell’ingresso dei due nuovi membri dell’Alleanza Atlantica”.

Max