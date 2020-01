Erik Uomini e Donne trono over: età e vita privata del cavaliere che ha stregato Valentina M.

Il trono over di Uomini e Donne regala sempre emozioni e colpi di scena, anche di venerdì, per chiudere al meglio la settimana. La trasmissione condotta da Maria De Filippi sarà ancora al centro del palinsesto televisivo catalizzando le attenzioni di milioni di spettatori. Tante le vicissitudini che si sono rincorso nella settimana che sta per concludersi.

Prima la sfilata di dame e cavalieri, poi il burrascoso confronto tra Romolo e Olga, infine la conoscenza tra Erik e Valentina M., a cui si è aggiunta Valentina Autiero per un triangolo di fuoco che promette scintille. Erik e Valentina M., infatti, si sono confrontati al centro dello studio raccontando della loro frequentazione e animando la polemica di Valentina Autiero, con cui poche settimane fa ha avuto un flirt. Conosciamo quindi meglio il cavaliere Erik.

Erik, chi è il cavaliere conteso dalle due Valentine

Nonostante Erik sia uno dei cavalieri più apprezzati di Uomini e Donne trono over, almeno sotto il punto di vista fisico, di lui non si sa ancora molto. Appena fatto il suo ingresso in studio ha colpito l’intero parterre femminile per la sua eleganza e il suo portamento, a cui si aggiungono degli occhi azzurri che hanno fatto sussultare parecchie donne presenti nello studio.

Di Erik non si conosce nemmeno l’età precisa, ma le indicazioni fornite dai suoi discorsi fanno presupporre che abbia poco più di 40 anni, il che lo rende molto ambito tra le donne più giovani presenti nello studio. Tra queste ovviamente Valentina Autiero, la prima ad instaurare una conoscenza con il cavaliere. Che ora sta iniziando però a frequentare Valentina M., scatenando un vero e proprio triangolo infuocato.