Eriksen “in ospedale stabilizzato”, “cauto ottimismo”

Christian Eriksen “è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato” dopo il malore accusato nel finale del primo tempo del match Danimarca-Finlandia, valido per Euro 2020. Secondo Sky Sport, che cita informazioni provenienti dall’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, filtra “cauto ottimismo” sulle condizioni del calciatore nerazzurro. Eriksen è stato immediatamente soccorso in campo: i medici sono intervenuti tempestivamente praticando il massaggio cardiaco. Il calciatore, come documenta un’immagine Afp, è uscito dal campo in barella ed è apparso cosciente.