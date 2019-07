Eros torna single: una scelta condivisa

“Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa – proseguono – e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”.

Così, con un comunicato di poche righe, il cantante Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno infine messo a tacere le continue voci girate intonro alla loro presunta separazione.

Era stato inizialmente ‘Spy’ a rivelare la sopraggiunta crisi tra i due, anche se ufficialmente non era poi seguito nessun commento. Una ripresa poi ripresa ed approfondita dall’attento e preciso sito ‘Dagospia’ che l’ha rilanciata. Tuttavia Marica a quanto sembra già negli ultimi tempi sarebbe tornata a vivere da sola. L’amore tra i due era esploso nel 2009, e culminato nelle nozze, avvenute nel 2014.

“Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”, si legge ancora nel comunicato.

Ramazzotti, che aveva avuto Aurora (per altro buona amica della Pellegrinelli), dal primo matrimonio con Michelle Hunziker, e con Marica è divenuto nuovamente papà, prima di Raffaela Maria (2011), e poi di Tullio Gabrio (2015)

Max