Erosione costiera nel Lazio – Audizione con i 24 sindaci del litorale e le federazioni balneari sull’esame sullo stato

La XII Commissione consiliare permanente “Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione” è convocata in audizione il giorno 22 giugno 2023: presso la sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio in Via della Pisana 1301.

Programma della giornata: ore 10:30 inizio lavori audizione con i sindaci. Pausa pranzo quindi, alle -ore 15:00 inizio lavori audizione con le federazioni dei balneari.

Sono stati invitati: Francesco ROCCA (Presidente – Deleghe Sanità, Informatica, Cinema, PNRR, Fondi Europei, Attività della Presidenza), Giancarlo RIGHINI (Assessore Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste), Fabrizio GHERA (Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei Rifiuti, Demanio e Patrimonio), Pasquale CIACCIARELLI (Assessore Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare), Elena PALAZZO (Assessore Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transazione energetica, Sostenibilità), Carmelo TULUMELLO (Direttore regionale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile).

Come afferma afferma Nazzareno Neri, capogruppo Udc al Consiglio della Regione Lazio, e presidente della XII Commissione consiliare permanente, “Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione “Il tema dell’erosione costiera è uno dei punti al quale, in qualità di Presidente della XII esima Commissione, darò particolare rilevanza, abbiamo optato per audire tutti i sindaci delle coste del litorale laziale- nella stessa giornata, al fine di avere un quadro completo della situazione. Non solo, pensiamo che sia occasione di dialogo e confronto, soprattutto per quei sindaci che hanno i territori confinanti, utile per agire tutti nella direzione del superamento delle criticità sin ora riscontrate. L’erosione costiera, oltre ad essere un danno ambientale, è anche uno delle principali cause di perdite economiche e mancati incassi, da parte delle attività economiche, come ristoranti, stabilimenti balneari, soprattutto ora con l’inizio della stagione estiva, tristemente segnata dalle avversità climatiche. Per questa ragione saranno anche presenti i rappresentanti delle Federazioni Balneari. Compito della commissione è pertanto, quello di raccogliere tutte le informazioni utili, per coadiuvare il lavoro delle Regione Lazio, nella battaglia contro l’erosione costiera e fenomeni ad essa collegati”.

Tra i sindaci del litorale laziale saranno presenti: Alberto MOSCA, sindaco di Sabaudia (LT), Monia DI COSIMO, sindaco di San Felice Circeo (LT), Francesco GIANNETTI, sindaco di Terracina (LT), Beniamino MASCHIETTO, sindaco di Fondi (LT), Armando CUSANI, sindaco di Sperlonga (LT), Giovanni AGRESTI, sindaco di Itri (LT), Cristian LECCESE, sindaco di Gaeta (LT), Gianluca TADDEO, sindaco di Formia (LT), Matilde Eleonora CELENTANO, sindaco di Latina, Gerardo STEFANELLI, sindaco di Minturno (LT), Emanuela SOCCIARELLI, sindaco di Montalto di Castro (VT), Alessandro GIULIVI, sindaco di Tarquinia (VT), Ernesto TEDESCO, sindaco di Civitavecchia(RM), Pietro TIDEI, sindaco di Santa Marinella (RM), Elena Maria GUBETTI, sindaco di Cerveteri (RM), Alessandro GRANDO, sindaco di Ladispoli (RM), Mario BACCINI, sindaco di Fiumicino (RM), Sabrina ALFONSI, assessore ambiente, agricoltura e rifiuti in rappresentanza del Sindaco Roberto Gualtieri Comune di Roma, , Veronica FELICI, sindaco di Pomezia (RM), Maurizio CREMONINI, sindaco di Ardea (RM), Antonella SCOLAMIERO, commissario di Anzio (RM), Antonio REPPUCCI, commissario straordinario di Nettuno (RM), Francesco AMBROSINO, sindaco di Ponza (LT), Guglielmo FIORILLO, assessore sanità in rappresentanza del sindaco di Ventotene Carmine Caputo(LT).

Interverranno inoltre: Valter GIAMMARIA, Presidente CONFESERCENTI LAZIO, Dott. Maurizio CRISCUOLO, Presidente CNA BALNEARI LAZIO, Dott. Ruggero BARBADORO, Presidente FIBA CONFESERCENTI, Dott. Marco MAURELLI, Presidente FEDERBALNEARI, Roberto SCACCHI, Presidente LEGAMBIENTE LAZIO, Tullio CARBONETTI, Presidente GRUPPI RICERCA ECOLOGICALAZIO, Valeria STRAPPINI, Presidente ASCOM OSTIA, Marzia MARZOLI, Presidente SIBLAZIO, Antonio CECORO, Presidente CONFIMPRESE DEMANIALI, Michael DEL MORO, Presidente CONFARTIGIANATO LAZIO, Gino DI LELLO, Presidente ITB ITALIA(IMPRENDITORI DEL TURISMO BALNEARE), Dott. Riccardo DI LUCA, Rappresentante CONFIMPRESAITALIA – BASE BALNEARE “DONNEDAMARE”.

