Errani e Paolini portano l’Italia in finale alla BJK Cup

MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il momento d’oro del tennis italiano continua: per il secondo anno di fila, l’Italia giocherà la finale della Billie Jean King Cup. Sul veloce della Martin Carpena Arena di Malaga è il doppio a regalare alle azzurre il 2-1 sulla Polonia che vale la l’ultimo atto: Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse olimpiche a Parigi, hanno sconfitto Iga Swiatek (preferita a Magdalena Frech) e Katarzyna Kawa per 7-5 7-5, rimontando nel secondo parziale da 1-5.

La semifinale si era aperta col successo nel primo singolare di Lucia Bronzetti contro la più quotata Magda Linette per 6-4 7-6(3); poi, nel remake della finale dell’ultimo Roland Garros, la Paolini aveva lottato per oltre due ore e mezza contro la Swiatek: alla fine l’ex numero uno del mondo l’aveva spuntata per 3-6 6-4 6-4, centrando la quarta vittoria su quattro contro la toscana, anche se per la prima volta in tre set. Per la Paolini il riscatto è arrivato nel doppio assieme all’ormai collaudata partner e così l’Italia, che un anno fa si vide negare la vittoria dal Canada, attende ora di conoscere chi fra Slovacchia e Gran Bretagna sarà la rivale nella finale di mercoledì.

(ITALPRESS).