Esce in Cina l’ultimo ‘Cattivissimo me’, ma cambia il finale

(Adnkronos) – Wild Knuckles viene imprigionato, mentre Gru “diventa uno dei bravi ragazzi”, che torna dalla sua famiglia a fare il padre amorevole delle sue tre figlie: non è esattamente la stessa conclusione della versione originale dell’ultimo episodio di ‘Cattivissimo me’, questa riveduta e corretta dalla censura di Pechino e appena uscita, con tanto di record di incassi nel weekend in Cina. La scena di coda, in cui Gru e il suo mentore cavalcano verso il tramonto, è stata infatti sostituita con un finale ‘più in sintonia’ con la politica dei tre figli, mentre Wild Knuckles viene catturato e rinchiuso per 20 anni dopo una rapina fallita.

La Cina sta cercando di aumentare il proprio tasso di natalità, ma il cambio del finale di ‘Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo’ – scrive la Bbc – è stato deriso da molti spettatori, come se i cinesi – osserva uno di loro – avessero bisogno di “una guida e cure speciali. Quanto pensano che sia debole e privo di giudizio il pubblico?”.

Critiche anche per le immagini fisse e sottotitolate, di qualità nettamente inferiore alle originali. DuSir, un famoso blogger cinematografico con oltre 14 milioni di follower su Weibo, ha definito i cambiamenti “offensivi”. Nonostante questo, il film con i Minions ha riscontrato un grande successo al botteghino, incassando, secondo il sito di intrattenimento Deadline, la cifra record di oltre 3 milioni di euro nel solo primo giorno di uscita.