Esonero Juric, Giannini: “Mancini potrebbe risollevare la Roma”

(Adnkronos) – Un altro esonero sulla panchina della Roma. Dopo Daniele De Rossi è la volta di Ivan Juric. “Mi dispiace per la Roma, per la sconfitta di oggi e per la posizione di classifica che non è quella che la Roma merita. Da tifoso ci sono rimasto male per l’esonero di Daniele De Rossi, soprattutto nel modo in cui è avvenuto, ora la situazione è ancora peggiorata”, dice all’Adnkronos l’ex capitano della Roma Giuseppe Giannini, dopo il ko in casa con il Bologna a cui ha fatto seguito l’esonero di Juric. “Tra i nomi dei possibili sostituiti Mancini è quello più titolato e quello con più esperienza per riuscire a invertire la rotta e potrebbe essere l’uomo giusto per risollevare la squadra”, aggiunge Giannini.

Secco il commento dell’ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini: “Dico solo che ormai il calcio è tossico. Mi dispiace molto per Juric, è un allenatore serio. Di più non dico, non mi sembra giusto parlare in questo momento”.

“Oggi ero allo stadio a vedere la partita con il Bologna. E’ evidente che la squadra è in difficoltà – afferma all’Adnkronos l’ex attaccante della Roma Zbigniew Boniek – Mi dispiace per Juric, è un professionista serio ma ha commesso degli errori, probabilmente ha trovato una situazione nella quale non è stato in grado di incidere come avrebbe immaginato”. “Sul nome del nuovo allenatore preferisco non sbilanciarmi, io non avrei esonerato De Rossi e tanti problemi che poi sono venuti fuori si sarebbero evitati”, aggiunge Boniek.

“A me sembra che Ivan Juric fosse già stato sfiduciato prima della sconfitta di oggi da parte della società e dell’ambiente – dichiara all’Adnkronos l’ex allenatore di Lazio, Palermo e Fiorentina Delio Rossi – Avrà fatto degli errori ma la Roma è una squadra costruita male in estate e chiunque arriverà avrà dei problemi”. “Ora bisogna capire cosa vuole la società, se puntare su un traghettatore fino a giugno o se vuole un allenatore per un progetto più lungo – aggiunge Rossi – Io, visto che ha tre anni di contratto, farei tornare Daniele De Rossi, oppure opterei su Ranieri, mi sembrano le due persone più adatte a guidare la Roma in questo momento. Si parla anche di Mancini, ottimo allenatore ma conoscendo la piazza di Roma non gli renderebbero la vita facile, vista la sua lunga militanza nella Lazio, sia in campo che in panchina”.