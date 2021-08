Esperta di truffe, rapine e furti seriali ai danni di anziani. La donna, 59 anni, residente ad Aprilia, era molto attiva tra le province di Roma e Latina.

La Polizia di Stato ha scoperto il modus operandi della truffatrice. La quale narcotizzava e derubava le vittime, senza alcuna remora nei confronti della loro vulnerabilità. Anziane persone che spesso crollavano in terra stordite, con grandi difficoltà nella ripresa fisica ed emotiva. Nei riguardi della donna è scattata la misura della Sorveglianza Speciale della Pubblica Sicurezza, con l’obbligo di soggiorno presso il Comune di Aprilia per 2 anni e con l’ulteriore prescrizione della permanenza in casa dalle ore 21.00 alle ore 07.00.